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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД УПРОСТИЛА ВОЗВРАТ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА


12:44 27.06.2022

Белорусская железная дорога (БЖД) упростила возврат электронных билетов на поезда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 27 июня 2022 года в разделе «Услуги пассажирам» официального сайта pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» предоставляется возможность возврата электронных проездных документов до времени отправления поездов со станции посадки пассажиров. Новые условия распространяются на поезда с нумерованными местами, курсирующие внутри республики (межрегиональные линии и региональные линии бизнес-класса).

Ранее на web-ресурсах возврат электронных проездных документов с электронной регистрацией осуществлялся не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции маршрута его следования.

Совершенствование услуги стало доступно благодаря повышению функциональности международной системы АСУ «Экспресс» и доработке программных комплексов Белорусской железной дороги.

Порядок возврата проездных документов в кассах Белорусской железной дороги не изменяется.

При этом отмечается, что Белорусская железная дорога не может гарантировать аналогичные условия возврата электронных проездных документов при использовании сторонних web-ресурсов.

Надо отметить, что электронные сервисы продаж проездных документов Белорусской железной дороги пользуются популярностью у пассажиров. С начала года в разделе «Услуги пассажирам» на сайте БЖД (pass.rw.by) и в бесплатном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» было оформлено более 1,5 млн проездных документов на поезда с нумерованными местами.
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