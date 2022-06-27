Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует падение ВПП Беларуси в 2022 году на 6,5%. Об этом говорится в кратком еженедельном макроэкономическом обзоре, подготовленном аналитиками ЕАБР.

В нем отмечается, что ВВП Беларуси в мае сократился примерно на 8,8% г/г после снижения на 6,5% г/г в апреле. Введенные ограничения и разрывы производственно-логистических цепочек привели к падению производства обрабатывающей промышленности (на 11,8% г/г в мае), оптовой торговли (на 25,4% г/г) и грузооборота транспорта (на 33,6% г/г). Инвестиции в мае сократились на 25% г/г. Поддержал ВВП в мае сохраняющийся рост IT-сектора. Временному смягчению экономического спада также способствовало наращивание складских запасов.

«В ближайшие месяцы экономическая активность может продолжить сокращаться вследствие ослабления потребительского и инвестиционного спроса, а также уменьшения экспортных поставок. Базовый прогноз по ВВП Беларуси — падение на 6,5% в 2022 г.», - считают аналитики ЕАБР.