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ЭКОНОМИКА РБ
МАПИД ПРИСТУПАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА ЗАСТРОЙКИ СОЛНЕЧНОГО
12:25 27.06.2022
МАПИД приступает ко второму этапу застройки поселка Солнечный. Об этом сообщает Telegram-канал «ГПО «Минскстрой».
Согласно информации, на первом построены КНС, ПНС, проложены магистральные инженерные сети, завершается строительство ул. Проектируемой-1, проведена реконструкция участка автодороги Заславль-Колодищи.
Будут введены три дома жилой площадью 17,6 тыс. кв. м. Первый (1.1) монтажом завершен, монтаж второго (1.2) начнется на готовом стилобате в ближайшее время, третий (1.3) пока в чертежах.
Речь про жилье первой линии, идущей параллельно трассе Заславль-Колодищи. Дома двухсекционные, размещенные на стилобате, в каждом – по 79 квартир с машино/местом в подземном паркинге.
Конструктивная схема – одна из современнейших: каркас собирается безсварным способом при помощи тросовых петель и болтовых соединений, высокие потолки, большие площади квартир, террасы и кухни-столовые, вентфасады скроют стыки, оригинальные архитектурные решения создадут атмосферу камерности и уюта.
От центрального теплоснабжения здесь отказались. В каждой квартире будут установлены электрокотлы для отопления и электробойлеры на подогрев горячей воды.
Отопительный сезон жители Солнечного будут определять самостоятельно, отсутствие горячей воды им в принципе не грозит.
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