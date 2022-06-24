Комитет государственного контроля Гомельской области 5 июля 2022 г. проведет "горячую телефонную линию" с населением по вопросам своевременности выплаты заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая на «горячую телефонную линию» информация будет тщательно изучена специалистами и при необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования».