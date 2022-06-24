ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 2%

11:21 27.06.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-май 2022 г. в текущих ценах составил 6449 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2% меньше к уровню января-мая 2021 г.