В Беларуси изменился порядок оплаты налогов.

Как сообщает пресс-центр инспекции МНС по Витебской области, 1 июня 2022 г. вступило в силу постановление Министерства по налогам и сборам № 6 от 11.02.2022, которым введена новая форма единого извещения на уплату физическими лицами налогов за автомобиль, недвижимость и землю.

Извещение, касающееся уплаты физическими лицами транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога, будет содержать расчет налога, включая сведения, которые необходимы для уплаты налога, по каждому объекту налогообложения.

Одновременно плательщикам предоставлено право выбора в получении извещения об уплате налогов – на бумажном носителе по почте или же в электронном виде через личный кабинет.

Оплатить налоги надо будет не позднее 15 ноября 2022 г.