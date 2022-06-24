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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НАЛОГОВ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ОПЛАТИТЬ ДО 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
10:47 27.06.2022
В Беларуси изменился порядок оплаты налогов.
Как сообщает пресс-центр инспекции МНС по Витебской области, 1 июня 2022 г. вступило в силу постановление Министерства по налогам и сборам № 6 от 11.02.2022, которым введена новая форма единого извещения на уплату физическими лицами налогов за автомобиль, недвижимость и землю.
Извещение, касающееся уплаты физическими лицами транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога, будет содержать расчет налога, включая сведения, которые необходимы для уплаты налога, по каждому объекту налогообложения.
Одновременно плательщикам предоставлено право выбора в получении извещения об уплате налогов – на бумажном носителе по почте или же в электронном виде через личный кабинет.
Оплатить налоги надо будет не позднее 15 ноября 2022 г.
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