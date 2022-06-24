Движение по первому транспортному кольцу Минска откроют к 3 июля, несмотря на то, что по графику работы должны были завершиться осенью. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев.

«Эта артерия свяжет центр Минска, часть вокзала с пр. Дзержинского. Если обратить внимание, с утра большие пробки в этом районе, а все-таки, перераспределив потоки по новым улицам, всего этого можно будет избежать. Людям будет комфортно и удобнее добираться до нужных точек: будет по три полосы движения в каждом направлении, предусмотрено движение общественного транспорта», - рассказал директор ГП «Гордорстрой».

Строительство первого транспортного кольца на пересечении проспекта Дзержинского и переулка Домашевского продолжалась около трех лет, с конца 2019 г.