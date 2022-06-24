В январе-мае 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 682,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 654,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 94,7 тыс. тонн, молока – 296,1 тыс. тонн, яиц получено 191,8 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94,5% молока и 87,5% производства яиц.

На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 524,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 183,8 тыс. голов. Численность свиней составила 390,7 тыс. голов.