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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШЕНЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЛОТИОС
09:47 27.06.2022
В рамках проводимой холдингом «Белфармпром» работы по комплексной модернизации предприятий холдинга завершены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту здания Научно-практического центра ЛОТИОС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, ведется закупка специального современного научно-исследовательского оборудования. В лаборатории ЛОТИОС в скором времени появятся хромато-массспектрометр, автоматический биохимический анализатор, гематологический анализатор, анализатор агрегации тромбоцитов и др.
Как объяснили на предприятии, оборудование необходимо для создания вакцины.
Это госпредприятие известно своими разработками передовых технологий, оригинальных и генерических лекпрепаратов. В том числе речь идет о новых лекарственных формах, освоение выпуска которых в Беларуси является экономически обоснованным. Также ЛОТИОС проводит полный цикл доклинических исследований лекпрепаратов, фармсубстанций и изделий медназначения в экспериментах in vivo и in vitro. Также специалисты предприятия занимаются вопросами контроля качества лекпрепаратов, разработкой и валидацией методик испытаний лекпрепаратов и субстанций.
С 2021 г. государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» является головной организацией-исполнителем государственной научно-технической программы «Разработка фармацевтических субстанций, лекарственных средств и нормативно-правового обеспечения фармацевтической отрасли», 2021-2025 годы. Также с 2021 года специалисты предприятия обучают и проводят аттестацию уполномоченных лиц производителей лекарственных средств. Обучение уже прошли более 1 тыс. слушателей.
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