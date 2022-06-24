В рамках проводимой холдингом «Белфармпром» работы по комплексной модернизации предприятий холдинга завершены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту здания Научно-практического центра ЛОТИОС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, ведется закупка специального современного научно-исследовательского оборудования. В лаборатории ЛОТИОС в скором времени появятся хромато-массспектрометр, автоматический биохимический анализатор, гематологический анализатор, анализатор агрегации тромбоцитов и др.

Как объяснили на предприятии, оборудование необходимо для создания вакцины.

Это госпредприятие известно своими разработками передовых технологий, оригинальных и генерических лекпрепаратов. В том числе речь идет о новых лекарственных формах, освоение выпуска которых в Беларуси является экономически обоснованным. Также ЛОТИОС проводит полный цикл доклинических исследований лекпрепаратов, фармсубстанций и изделий медназначения в экспериментах in vivo и in vitro. Также специалисты предприятия занимаются вопросами контроля качества лекпрепаратов, разработкой и валидацией методик испытаний лекпрепаратов и субстанций.

С 2021 г. государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» является головной организацией-исполнителем государственной научно-технической программы «Разработка фармацевтических субстанций, лекарственных средств и нормативно-правового обеспечения фармацевтической отрасли», 2021-2025 годы. Также с 2021 года специалисты предприятия обучают и проводят аттестацию уполномоченных лиц производителей лекарственных средств. Обучение уже прошли более 1 тыс. слушателей.