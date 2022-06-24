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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЛАТА В СИСТЕМЕ BELTOLL КАРТАМИ EUROSHELL БУДЕТ НЕДОСТУПНА С 1 ИЮЛЯ
09:35 27.06.2022
Оплата в системе BelToll картами euroShell будет недоступна с 1 июля 2022 года.
Как сообщается на сайте BelToll, такое решение принято эмитентом топливных карт euroShell.
По вопросам, связанным с закрытием счетов и возвратом залоговой стоимости за бортовые устройства, необходимо связываться со своим эмитентом.
В BelToll напоминают, что внесение платы за проезд на основании договора пользования платной дорогой в режиме оплаты по факту по-прежнему возможно с помощью топливных карт Белоруснефть, Берлио, Е100, ПЭК «Белавтострада».
Помимо этого, пользователи системы BelToll имеют возможность заключить договор в режиме предоплаты в любом пункте обслуживания BelToll. Подробнее узнать о процедуре заключения договора в режиме предоплаты и необходимых для этого документах можно в разделе «Система BelToll».
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