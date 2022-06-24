Оплата в системе BelToll картами euroShell будет недоступна с 1 июля 2022 года.

Как сообщается на сайте BelToll, такое решение принято эмитентом топливных карт euroShell.

По вопросам, связанным с закрытием счетов и возвратом залоговой стоимости за бортовые устройства, необходимо связываться со своим эмитентом.

В BelToll напоминают, что внесение платы за проезд на основании договора пользования платной дорогой в режиме оплаты по факту по-прежнему возможно с помощью топливных карт Белоруснефть, Берлио, Е100, ПЭК «Белавтострада».

Помимо этого, пользователи системы BelToll имеют возможность заключить договор в режиме предоплаты в любом пункте обслуживания BelToll. Подробнее узнать о процедуре заключения договора в режиме предоплаты и необходимых для этого документах можно в разделе «Система BelToll».