За январь-апрель 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 1,7%, рентабельность продаж – 1,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 4168,8 млн рублей, в том числе просроченная – 782,1 млн рублей, или 18,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 5807,9 млн рублей, в том числе просроченная – 983,5 млн рублей, или 16,9% от общего объема кредиторской задолженности.