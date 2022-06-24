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ЭКОНОМИКА РБ
OZON, KUFAR, MYFIN.BY, ЭЛЕКТРОСИЛА И 21VEK.BY ОБСУДЯТ БУДУЩЕЕ МАРКЕТПЛЕЙСОВ В БЕЛАРУСИ
18:36 24.06.2022
30 июня 2022 года состоится онлайн-дискуссия «Маркетплейсы в Беларуси - спасительный круг или якорь?».
В ней примут участие ведущие эксперты по развитию проектов в сфере е-commerce и работе маркетплейсов в Беларуси и СНГ.
Про актуальные вопросы работы торговых площадок будут говорить представители Ozon СНГ, Kufar, 21vek.by, Myfin и торговой сети «Электросила».
Вместе с экспертами планируется обсудить перспективы развития маркетплейсов в Беларуси в условиях турбулентности на рынке. Цель дискуссии - понять, сохраняются ли в Беларуси точки роста для самих маркетплейсов и бизнеса, представленного на них, смогут ли финансовые маркетплейсы расти и доминировать над классическим ритейлом и офлайновой торговлей благодаря параллельному импорту.
Бесплатно зарегистрироваться для участия в дискуссии можно по ссылке. Зарегистрированные пользователи могут заранее задать вопросы участникам.
Трансляция дискуссии начнется 30 июня в 12.00 и будет доступна на YouTube, ВКонтакте и в социальных сетях хостинг-провайдера HostFly.by.
Экспертные дискуссии проводятся хостинг-провайдером и регистратором доменных имен HostFly.by регулярно. Ранее уже обсуждались с экспертами развитие E-commerce в Беларуси, реклама и PR, платежные сервисы.
Во время разговора все участники могут задавать вопросы и общаться с экспертами в комментариях и чатах под трансляцией на YouTube и в социальных сетях.
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