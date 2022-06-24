ЭКОНОМИКА РБ

НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ПОДРОСЛА В МАЕ НА 5,6 РУБЛЯ

18:20 24.06.2022 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2022 г. составила 1573,4 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В апреле 2022 года средняя зарплата была 1567,8 рубля. Таким образом, в мае она подросла по сравнению с апрелем на 5,6 рубля, или на 0,4%.