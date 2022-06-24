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ЭКОНОМИКА РБ
НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ПОДРОСЛА В МАЕ НА 5,6 РУБЛЯ
18:20 24.06.2022
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2022 г. составила 1573,4 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В апреле 2022 года средняя зарплата была 1567,8 рубля.
Таким образом, в мае она подросла по сравнению с апрелем на 5,6 рубля, или на 0,4%.
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