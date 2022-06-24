На Белорусской железной дороге (БЖД) утвержден Кодекс профессиональной этики работников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, он представляет собой совокупность общих принципов профессиональной этики и основных правил и норм поведения работников дороги.

«Кодекс разработан в целях повышения качества и культуры обслуживания клиентов, а также укрепления производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины в коллективе белорусской магистрали, обеспечения устойчивой работы железнодорожного транспорта», - отметили в пресс-центре.

Кодекс предусматривает закрепление наиболее важных и общих принципов поведения работников железнодорожного транспорта, определяет необходимость уважительного отношения к клиентам и коллегам, устанавливает ряд требований, касающихся выполнения норм законодательства Беларуси и локальных правовых актов белорусской магистрали.

Документ содержит 16 разделов, в которых нашли отражение вопросы охраны труда, защиты служебной информации, взаимодействия со СМИ, с клиентами и иными юридическими и физическими лицами, нормы поведения руководителей и работников, основанные на добропорядочности, ответственности и открытости и др.

Ознакомиться с текстом Кодекса профессиональной этики работников государственного объединения «Белорусская железная дорога» можно на официальном интернет-сайте БЖД в разделе «Корпоративный».