|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА БЖД УТВЕРЖДЕН КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ РАБОТНИКОВ
17:55 24.06.2022
На Белорусской железной дороге (БЖД) утвержден Кодекс профессиональной этики работников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, он представляет собой совокупность общих принципов профессиональной этики и основных правил и норм поведения работников дороги.
«Кодекс разработан в целях повышения качества и культуры обслуживания клиентов, а также укрепления производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины в коллективе белорусской магистрали, обеспечения устойчивой работы железнодорожного транспорта», - отметили в пресс-центре.
Кодекс предусматривает закрепление наиболее важных и общих принципов поведения работников железнодорожного транспорта, определяет необходимость уважительного отношения к клиентам и коллегам, устанавливает ряд требований, касающихся выполнения норм законодательства Беларуси и локальных правовых актов белорусской магистрали.
Документ содержит 16 разделов, в которых нашли отражение вопросы охраны труда, защиты служебной информации, взаимодействия со СМИ, с клиентами и иными юридическими и физическими лицами, нормы поведения руководителей и работников, основанные на добропорядочности, ответственности и открытости и др.
Ознакомиться с текстом Кодекса профессиональной этики работников государственного объединения «Белорусская железная дорога» можно на официальном интернет-сайте БЖД в разделе «Корпоративный».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2022
Курсы в банках
на 24.06.2022
Конвертация в банках
на 24.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте