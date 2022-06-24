Сбер Банк существенно улучшил условия по всей линейке потребительских кредитов для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по отдельным продуктам ставки снижены на 5%. Также банк запустил новые выгодные кредитные предложения на покупки и текущие расходы.

Кредиты в Сбер Банке теперь доступны со ставками от 23,9% годовых.

«Мы активно возвращаемся к массовому кредитованию потребителей в самом востребованном сегменте. Теперь получить заемные средства на любые цели можно на гораздо более выгодных условиях: ставка снижена сразу на пять процентных пунктов, что бывает крайне редко, – отметил заместитель председателя правления Олег Бородко. – Вместе со снижением ставок мы также предложили новые кредитные продукты, которые изначально доступны под низкий процент».

Так, Сбер Банк запустил потребительский кредит «365 дней». Привлечь можно до 10 000 рублей по ставке 23,9% годовых. Деньги можно получить на один год, без справки о доходах. Предусмотрено быстрое оформление заявки в мобильном приложении или на сайте. Средства поступят на карту Сбер Банка, включая, например, востребованную виртуальную карту БЕЛКАРТ-Премиум.

«Легче» стал и недавно представленный кредит «Просто в Online». Его ставка снижена до 24,9% годовых. Максимальная сумма кредита достигает 15 000 рублей, срок до 5 лет. Ежемесячный платеж при сумме кредита в 1000 рублей составит около 29 рублей. Для оформления не нужна справка о доходах, а сделать это можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» или по номерам Центра клиентской поддержки 148, +375 (29/44/25) 5-148-148 круглосуточно. Заявка рассматривается в течение нескольких минут.