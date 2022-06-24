Международный конгресс по информатике: информационные системы и технологии CSIST'2022 состоится 27-28 октября 2022 года в БГУ.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в университете, это мероприятие является самым масштабным и значимым форумом по информатике в Беларуси. Основная его цель заключается в аккумуляции идей в сфере ИТ-технологий. Традиционно его участниками становятся свыше 300 экспертов из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Бразилии, Литвы, Германии, Франции, США, Великобритании, Нидерландов, Люксембурга, Испании, Италии, Австрии, Молдовы, Японии и др.

В текущем году проблемное поле будет включать вопросы информационной и компьютерной безопасности; биоинформатики и приложений; машинного обучения, компьютерного зрения и графики; интеллектуального и статистического анализа данных; теоретической информатики и программной инженерии; геоинформатики и дистанционного зондирования Земли; оптимизации и надежности систем; параллельной и распределенной обработки данных и информатизации образования.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться до 1 сентября.

Впервые форум был проведен в БГУ в 2002 году в формате научной конференции. В 2011 году получил название «Международный конгресс по информатике: информационные системы и технологии» (CSIST).

Традиционно по итогам масштабного научного мероприятия издается сборник материалов с доступом в Электронной библиотеке БГУ и базах данных РИНЦ и Google Scholar. Лучшие доклады рекомендуют для публикации в профильных журналах, в том числе индексируемых базой данных Scopus.

Организатором конгресса выступает факультет прикладной математики и информатики БГУ.