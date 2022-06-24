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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 2,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


17:24 24.06.2022

В январе-мае 2022 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 2,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 260,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 162,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 62,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 125,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 73,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,1% от общего ввода по области.
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