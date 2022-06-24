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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВЫПЛАТУ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ В ЭТОМ ГОДУ В БЕЛАРУСИ ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ
17:12 24.06.2022
На выплату детских пособий в этом году выделят более 2,7 млрд рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, выступая сегодня с докладом в парламенте.
По его словам, поддержка семей с детьми – это приоритетное направление, реализуемой государством социальной политики.
«Наша общая задача - развивать условия, чтобы белорусов становилось все больше. - Созданная в стране система действительно многовекторная и всеобъемлющая: от выплаты детских пособий, развития сети учреждений образования, культуры, здравоохранения до оказания финансовой помощи при строительстве жилья, а также достаточно широкого спектра предоставляемых семьям льгот и гарантий. Только на выплату детских пособий в текущем году будет направлено более 2,7 млрд рублей», - заявил Петришенко в видеофрагменте, который опубликован в Telegram-канале Палаты представителей Нацсобрания.
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