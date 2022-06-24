ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДИТЕЛИ ОДНОЙ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ ГЛУБОКСКОГО РАЙОНА СКРЫЛИ ПАДЕЖ 240 ГОЛОВ КРС

16:43 24.06.2022 Руководители одной сельхозорганизации Глубокского района скрыли падеж 240 голов молодняка крупного рогатого скота (КРС). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, должностные лица с сентября 2020 по март 2022 года внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о движении крупного рогатого скота – акты на выбытие животных, товарно-транспортные накладные, ежемесячные отчеты о реализации части поголовья работникам предприятия и населению. Как итог – прокурор возбудил уголовное дело по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для организации предварительного расследования дело направлено в Глубокский районный отдел Следственного комитета.