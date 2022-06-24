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ЭКОНОМИКА РБ


УДОБРЕНИЕ БЕЗ ЗАПАХА ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА РАЗРАБОТАЛИ В БГУ


16:32 24.06.2022

В БГУ разработали удобрение без запаха из органических отходов животноводства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новация ориентирована на импортозамещение и создание условий для продовольственной безопасности. Проект реализуют сотрудники лаборатории растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством заведующего лаборатории профессора Дмитрия Гриншпана. Также в коллектив разработчиков входит учащийся Национального детского технопарка десятиклассник СШ №4 Рогачева Андрей Мамаев.

Сегодня отмечается рост потребности в натуральных удобрениях среди владельцев частных подворий и фермерских хозяйств. К слову, только в прошлом году в почвы Беларуси было внесено свыше 49 млн. тонн перегноя. Основным способом его переработки является компостирование. Низкая эффективность получаемых удобрений, расходы на транспортировку и необходимость площадей для хранения, длительность процесса, выброс азота в атмосферу делают такой подход затратным. К тому же садоводы-любители не всегда имеют возможность приобретения органических удобрений. Российский производитель предлагает им альтернативу в виде гранулированного сырья. Высокая стоимость и специфический запах снижают его использование.

Ученые БГУ предлагают продукт, превосходящий по эффективности и удобству использования. При этом состав удобрения полностью состоит из отечественных ингредиентов: органических отходов животноводства и отходов лигнина в качестве сорбента. Это не требует закупки дорогостоящих компонентов и обеспечивает низкую себестоимость удобрения. Его цена составляет примерно 200 $ за тонну в сравнении с 1000 $ за российский аналог. Полученный продукт без запаха, не вреден для окружающей среды, обогащен азотом, чистый на бактерии и гельминты.

Кроме того, в БГУ разработали технологию получения удобрения. Сорбент смешивают с отходами жизнедеятельности животных. Благодаря пористой структуре он впитывает все запахи, абсорбирует жидкость и превращает органику в легко сыпучую порошковую смесь. Такая форма обеспечивает удобную фасовку удобрения. Также предусмотрен этап стерилизации для нейтрализации бактерий. По предположению ученого, данная технология и производство удобрения могут быть внедрены на любом агрокомбинате и любой животноводческой ферме.

В ближайшее время удобрение планируют апробировать на базе Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси в качестве пролонгированного органического удобрения.
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