В Брестской области розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 3185,8 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,9 рублей против 13,6 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,1% розничного товарооборота области, в январе-мае 2022 г. составил 2 869,2 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-мае 2022 г. оптовый товарооборот составил 2305,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 88,1% к уровню января-мая 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 151,3 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.