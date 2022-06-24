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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР НАЧАЛ ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ


15:53 24.06.2022

Госэнергогазнадзор начал выдачу паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

По информации Госэнергогазнадзора, в целом по стране уже зарегистрировано 740 паспортов готовности потребителей тепловой энергии, или 2,5% от их общего количества, а также 135 паспортов готовности ведомственных теплоисточников – 1,3% от их общего числа. Регистрация проводится в соответствии со сроками, утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами.

Оформление паспортов готовности к отопительному сезону должно завершиться до 30 сентября. К этому сроку необходимо выполнить все запланированные организационно-технические мероприятия, которые обеспечат надежную и безопасную работу энергооборудования в период холодов.

Всего в этом году паспорта готовности должны получить более 29 тысяч потребителей тепловой энергии и свыше 10 тысяч ведомственных теплоисточников.
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