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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР НАЧАЛ ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
15:53 24.06.2022
Госэнергогазнадзор начал выдачу паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
По информации Госэнергогазнадзора, в целом по стране уже зарегистрировано 740 паспортов готовности потребителей тепловой энергии, или 2,5% от их общего количества, а также 135 паспортов готовности ведомственных теплоисточников – 1,3% от их общего числа. Регистрация проводится в соответствии со сроками, утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами.
Оформление паспортов готовности к отопительному сезону должно завершиться до 30 сентября. К этому сроку необходимо выполнить все запланированные организационно-технические мероприятия, которые обеспечат надежную и безопасную работу энергооборудования в период холодов.
Всего в этом году паспорта готовности должны получить более 29 тысяч потребителей тепловой энергии и свыше 10 тысяч ведомственных теплоисточников.
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