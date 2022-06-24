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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ ПРОЙДУТ 27-30 ИЮНЯ
15:41 24.06.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на семинарах будут обсуждены вопросы, которые могут возникнуть при начислении заработной платы медработникам.
Напомним, с 1 июля 2022 г. вступают в силу постановления Министерства здравоохранения № 57 и № 58, которыми определены особенности установления стимулирующих выплат медикам.
Разъяснения дадут заместитель министра Дмитрий Чередниченко, председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Вячеслав Шило, эксперты управления экономического анализа и развития здравоохранения Минздрава и отдела социально-экономической работы РК БПРЗ.
Для участия в мероприятии приглашены руководители и специалисты главных управлений по здравоохранению облисполкомов, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, а также руководители и специалисты экономических, бухгалтерских служб всех подчиненных бюджетных организаций.
Основные вопросы обсуждения – обеспечение повышения заработной платы работникам здравоохранения с 1 июля, совершенствование условий оплаты труда работников здравоохранения, введенных постановлениями Минздрава от 22 июня № 57 и № 58, особенности установления стимулирующих выплат работникам здравоохранения.
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