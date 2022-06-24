Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на семинарах будут обсуждены вопросы, которые могут возникнуть при начислении заработной платы медработникам.

Напомним, с 1 июля 2022 г. вступают в силу постановления Министерства здравоохранения № 57 и № 58, которыми определены особенности установления стимулирующих выплат медикам.

Разъяснения дадут заместитель министра Дмитрий Чередниченко, председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Вячеслав Шило, эксперты управления экономического анализа и развития здравоохранения Минздрава и отдела социально-экономической работы РК БПРЗ.

Для участия в мероприятии приглашены руководители и специалисты главных управлений по здравоохранению облисполкомов, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, а также руководители и специалисты экономических, бухгалтерских служб всех подчиненных бюджетных организаций.

Основные вопросы обсуждения – обеспечение повышения заработной платы работникам здравоохранения с 1 июля, совершенствование условий оплаты труда работников здравоохранения, введенных постановлениями Минздрава от 22 июня № 57 и № 58, особенности установления стимулирующих выплат работникам здравоохранения.