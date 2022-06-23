ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 9,2%

14:42 24.06.2022 Грузооборот транспорта Брестской области в январе-мае 2022 г. составил 2099,4 млн тонно-километров, или 90,8% к соответствующему периоду 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 381,9 млн пассажиро-километров, или 96,2% к соответствующему периоду 2021 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 60,6 млн. человек, или 95,1% к январю-маю 2021 г. Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.