|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 9,2%
14:42 24.06.2022
Грузооборот транспорта Брестской области в январе-мае 2022 г. составил 2099,4 млн тонно-километров, или 90,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 381,9 млн пассажиро-километров, или 96,2% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 60,6 млн. человек, или 95,1% к январю-маю 2021 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2022
Курсы в банках
на 24.06.2022
Конвертация в банках
на 24.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте