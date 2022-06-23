В Беларуси стартовал опрос нанимателей в целях прогнозирования потребности экономики в кадрах до 2027 года. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты.

«…с 23 июня по 1 августа 2022 года проводится ежегодный опрос нанимателей в целях прогнозирования потребности экономики в кадрах по профессионально-квалификационным группам», - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что опрос проводится для того, чтобы в будущем «своевременно получить работников с необходимыми знаниями, умениями и навыками».

На портале государственной службы занятости можно оставить сведения о дополнительной потребности в кадрах путем заполнения анкеты через личный кабинет нанимателя, вход в который осуществляется с использованием ключа ЭЦП.

Во время опроса будет осуществляться консультационная поддержка по вопросам заполнения анкеты. При этом гарантируется полная конфиденциальность предоставленной информации, которая будет использована только в обобщенном виде.