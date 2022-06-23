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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ ОПРОС НАНИМАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В КАДРАХ ДО 2027 ГОДА
14:08 24.06.2022
В Беларуси стартовал опрос нанимателей в целях прогнозирования потребности экономики в кадрах до 2027 года. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты.
«…с 23 июня по 1 августа 2022 года проводится ежегодный опрос нанимателей в целях прогнозирования потребности экономики в кадрах по профессионально-квалификационным группам», - говорится в сообщении.
В нем поясняется, что опрос проводится для того, чтобы в будущем «своевременно получить работников с необходимыми знаниями, умениями и навыками».
На портале государственной службы занятости можно оставить сведения о дополнительной потребности в кадрах путем заполнения анкеты через личный кабинет нанимателя, вход в который осуществляется с использованием ключа ЭЦП.
Во время опроса будет осуществляться консультационная поддержка по вопросам заполнения анкеты. При этом гарантируется полная конфиденциальность предоставленной информации, которая будет использована только в обобщенном виде.
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