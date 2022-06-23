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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «НИВА-ХОЛДИНГ» ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В КАРАГАНДЕ
13:39 24.06.2022
Управляющая компания холдинга «Нива-Холдинг» — УПП «Нива» примет участие в 17-й Международной выставке технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр Mining Week Kazakhstan-2022, которая пройдет с 28 по 30 июня в Караганде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в специализированном разделе «Технологии и оборудование для предприятий горнодобывающего и металлургического комплекса» под брендом NIVA будет представлено оборудование для очистных забоев, конвейерное оборудование, шахтный транспорт, электротехнические изделия и многое другое, выпускаемое группой компаний «Нива».
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