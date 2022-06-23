Правительство принимает дополнительные меры по обеспечению учреждений здравоохранения медицинским персоналом. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, выступая сегодня с докладом в парламенте.

«Правительством совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом принимаются дополнительные меры по обеспечению учреждений здравоохранения медицинским персоналом», - заявил Петришенко в видеофрагменте, который опубликован в Telegram-канале правительства.

По его словам, в 2021 году в организации здравоохранения на первые рабочие места прибыло 5356 врачей, а также 3684 специалиста со средним медицинским образованием. В приоритетном порядке проводится укомплектование специалистами амбулаторно-поликлинической службы, отделений анестезиологии и реанимации, службы скорой медицинский помощи и организаций здравоохранения, обслуживающих сельское население.

Игорь Петришенко сообщил, что в 2021-2022 учебном году план приема в медицинские университеты увеличен на 160 мест, а в медицинские колледжи – на 300 мест. На предстоящий учебный год количество бюджетных мест увеличено еще на 50 и 400 мест соответственно.

«Определенные надежды мы возлагаем на расширение объемов целевой подготовки. Доля целевых мест для получения высшего образования по специальностям профиля здравоохранения будет увеличено до 80%, в том числе без привязки к численности жителей населенных пунктов», - сказал чиновник.