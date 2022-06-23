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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СНИЗИЛОСЬ НА 3,7%
13:12 24.06.2022
В январе-мае 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 7608,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 111,4%, в обрабатывающей промышленности – 95,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,9% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,1%.
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