В январе-мае 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 7608,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 111,4%, в обрабатывающей промышленности – 95,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,9% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,1%.