305,4 млн рублей, или 46,7% от общих поступлений в бюджет области уплатили плательщики Могилева за январь-май 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ЗАО «Завод полимерных труб», УП «Могилеввторчермет». Доля их поступлений в бюджете города составила 21,2%, или 64,8 млн рублей.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 109,5 млн рублей, или 35,8%, налога на добавленную стоимость – 84,5 млн рублей (27,7%), налога на прибыль – 24,6 млн рублей (8%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 17,8 млн рублей (5,8%), налога при упрощенной системе налогообложения – 15,4 млн рублей (5%).

При этом 77,3% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 22,7% – Октябрьского района.