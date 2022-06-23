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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ОБЕСПЕЧИЛИ 46,7% ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
12:47 24.06.2022
305,4 млн рублей, или 46,7% от общих поступлений в бюджет области уплатили плательщики Могилева за январь-май 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ЗАО «Завод полимерных труб», УП «Могилеввторчермет». Доля их поступлений в бюджете города составила 21,2%, или 64,8 млн рублей.
Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 109,5 млн рублей, или 35,8%, налога на добавленную стоимость – 84,5 млн рублей (27,7%), налога на прибыль – 24,6 млн рублей (8%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 17,8 млн рублей (5,8%), налога при упрощенной системе налогообложения – 15,4 млн рублей (5%).
При этом 77,3% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 22,7% – Октябрьского района.
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