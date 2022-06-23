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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НА ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ В 2022 ГОДУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ BR16 МЛРД
12:14 24.06.2022
В Беларуси на пенсионные выплаты в 2022 году будет направлено более Br16 млрд. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, выступая сегодня с докладом в парламенте.
«Получателями пенсий сегодня является каждый четвертый житель нашей страны. На пенсионные выплаты в 2022 году будет направлено более 16 млрд рублей, или около 9% ВВП. В целях поддержания реального уровня доходов пенсионеров с 1 марта проведен перерасчет трудовых пенсий. Они увеличены на 7%. Средняя пенсия по возрасту неработающего пенсионера сегодня составляет 583 рубля, или около 40% от средней заработной платы по стране», - сказал Игорь Петришенко в видеофрагменте, который опубликован в Telegram-канале Минтруда и соцзащиты.
По его словам, решение о дальнейшем повышении пенсий будет приниматься с учетом ситуации в экономике и прежде всего, исходя из роста зарплаты работников. Как известно, именно отчисления работающих формируют основную доходную часть бюджета фонда соцзащиты.
Он также заверил, что в Беларуси не планируют повышать пенсионный возраст.
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