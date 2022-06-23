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ЭКОНОМИКА РБ
НА РЫБОВОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ ОАО «ЛОХВА» В 2022 ГОДУ ВЫЛОВЯТ 200 ТОНН РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
12:03 24.06.2022
На индустриальных рыбоводных комплексах ОАО «Лохва» планируется выловить нынешней осенью 200 тонн радужной форели. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Куксенков.
По его словам, вес товарной рыбы составит в среднем один килограмм. Реализовываться она будет преимущественно белорусским покупателям, пишут MogilevNEWS.by.
Следует отметить, что около 95% объема производимой в Беларуси радужной форели сегодня принадлежит ОАО «Лохва». В структуре этого акционерного общества четыре подразделения, обеспечивающие полный цикл производства этой ценной породы рыбы – в Горецком из икры выращивают малька, а в Быховском, Белыничском и Костюковичском форель доращивают до нужного товарного веса.
Годовой объем реализации ОАО «Лохва» малька радужной форели составляет сегодня около миллиона шт. Поставляется он в основном в Российскую Федерацию.
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