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ЭКОНОМИКА РБ
БАА ОТМЕЧАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ РФ
11:50 24.06.2022
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) отмечает проблемное доминирование в Беларуси автомобилей из РФ.
Как отмечается в опубликованном на сайте БАА сообщении за подписью председателя правления Сергея Вариводы, уровень розничных цен на такие автомобили в основном определяется двумя факторами: цена российского экспортера для Беларуси и курс российского рубля по отношению к белорусскому. Однако долевой вклад этих факторов в уровень конечных цен претерпел существенные изменения в течение последних месяцев. «Если в первой половине весны основное давление на цены в Беларуси оказывала импортируемая инфляция, то для конца второго квартала характерна не только стабилизация цен поставщиков, но и достаточно ощутимая дефляция в отрасли, которая является следствием низкого спроса на новые легковые автомобили. В настоящее время основным фактором, осуществляющим повышающее давление на цены российского импорта, является валютный курс. Укрепление российского рубля к белорусскому с начала года уже превысило 38 %. И, к сожалению, эффект переноса текущего валютного курса в цены импортируемых из России автомобилей еще не завершен», - говорится в сообщении.
По мнению БАА, в сложившейся ситуации в наиболее выгодном положении оказались автомобильные дилеры, реализующие автомобили, ввозимые из-за пределов ЕАЭС, а также производимые в Беларуси.
В ассоциации не исключают, что во втором полугодии существенным фактором давления на уровень цен может стать и дефицит новых легковых автомобилей.
«Очевидно, что эффективным решением ограничения роста цен на новые легковые автомобили может являться возврат к прямому импорту автомобилей белорусскими импортерами непосредственно от зарубежных автопроизводителей из-за пределов Евразийского экономического союза. Однако, помимо согласия самих автопроизводителей, это потребует принятия решений в сфере оценки соответствия на национальном уровне», - отмечается в сообщении БАА.
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