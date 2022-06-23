ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УПАЛ НА 2,6%

10:56 24.06.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-май 2022 года в текущих ценах составил 7337,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 2,6% меньше к уровню января-мая 2021 г.