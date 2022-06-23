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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УПАЛ НА 2,6%


10:56 24.06.2022

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-май 2022 года в текущих ценах составил 7337,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 2,6% меньше к уровню января-мая 2021 г.
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