На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) совершены первые сделки по реализации L-лизин сульфата производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Башкортостан. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления БУТБ Эдуард Бельский в ходе онлайн-семинара, посвященного биржевой торговле продукцией агропромышленного комплекса.

Как сообщает сайт БУТБ, в мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Башкортостана и руководители 24 компаний из данного региона, специализирующиеся на производстве, реализации и закупке товаров сельскохозяйственной группы.

«Увеличение объемов биржевой торговли с регионами Российской Федерации – одно из приоритетных направлений внешнеторговой политики биржи. На сегодня достаточно активно развивается сотрудничество с компаниями из Ленинградской, Московской, Смоленской, Брянской, Волгоградской, Псковской, Калининградской и Челябинской областей, а также с деловыми кругами Алтайского и Краснодарского краев. Что касается Башкортостана, то началом практического взаимодействия с этим регионом стал визит на биржу башкортостанской бизнес-делегации в декабре прошлого года. Тогда с возможностями белорусской биржевой площадки познакомились более 70 предприятий региона. Впоследствии представители БУТБ вошли в состав рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Башкортостан и поучаствовали в ее заседании в Уфе в мае текущего года. Кроме того, состоялась серия вебинаров, по итогам которых на бирже аккредитовались 4 компании из Башкортостана. Именно эти предприятия заключили первые сделки по закупке продукции БНБК на биржевых торгах. Конечно же, рассчитываем, что в дальнейшем объемы продаж будут расти, а ассортимент закупаемых товаров расширяться», - отметил Эдуард Бельский.

В рамках программы семинара также обсуждены перспективы вовлечения предприятий Башкортостана в работу действующей на БУТБ площадки импортозамещения. На биржевой платформе по реализации импортозамещающей продукции уже торгуют компании из других регионов России, причем заключаются не только традиционные экспортно-импортные сделки, но и транзитные контракты, когда и продавец, и покупатель являются резидентами РФ.