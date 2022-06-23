В январе-мае 2022 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1511,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 475,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 137,6 тыс. тонн, молока – 833,2 тыс. тонн, яиц получено 233,7 млн штук.

а долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,2% молока и 86,3% производства яиц.

На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 862,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 292,3 тыс. голов. Численность свиней составила 332,1 тыс. голов.