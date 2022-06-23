Каждый бюджетный рубль госпрограмм приносит конкретный результат. Об этом заявил 23 июня 2022 года министр экономики Александр Червяков, выступая с докладом на совещании у премьер-министра, посвященном оценке эффективности реализации государственных программ в 2021 году.

По его словам, госпрограммы – это мощный бюджетный рычаг развития экономики, особенно в регионах. Более того, они имеют значимое социальное измерение – на эти деньги создается инфраструктура для комфортной жизни людей.

Он отметил, что государство вкладывает через инструмент госпрограмм значительные средства. Только в 2021 году на эти цели направлено около 121 млрд рублей, треть из которых – из бюджета. Госпрограммами охвачено 86% расходов консолидированного бюджета.

Мониторинг Минэкономики показывает, что эти ресурсы в целом расходуются на местах эффективно. Выполнено более 90% мероприятий, запланированных на 2021 год.

«Мы видим, что каждый бюджетный рубль приносит конкретный результат. Из 26 госпрограмм 3 – высокоэффективные, 14 – эффективные, 7 – среднеэффективные и только 2 – низкоэффективные. И основная причина низкой результативности – это отказ международных организаций выполнять ранее взятые на себя обязательства по финансированию части объектов в Беларуси. Но, разумеется, у нас есть и внутренние резервы, связанные с организационной и исполнительской дисциплиной. Их необходимо максимально задействовать, ужесточить контроль за реализацией мероприятий и своевременным финансированием. Со своей стороны, Минэкономики разработает методику оценки эффективности выполнения госпрограмм облисполкомами и Мингорисполкомом с формированием их рейтинга», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.