СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило ведущим молокоперерабатывающим предприятиям Беларуси свою новую продукцию – автомобили МАЗ-МАН 631559 с цистерной для перевозки молока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в АДС, первая партия автомобилей заказана одним из крупных белорусских переработчиков молочного сырья. К моменту схода со сборочной линии завода новых машин и была организована 15 июня 2022 года презентация техники.

Цистерна из нержавеющей кислотостойкой стали AISI 304 объемом 14000 литров установлена на шасси МАЗ-МАН 631559 с колесной формулой 6х2 (с дополнительной вывешиваемой задней осью).

На представленных публике автомобилях установлены двигатели МАN D2066LF44, мощностью 440л.с./324kW в сочетании с механической коробкой передач ZF 16S2220TO, 16-ти ступенчатая + 2 передачи заднего хода. Снижение токсичности выхлопных газов по норме ЕВРО – 5 (AdBlue).

Передняя подвеска иностранного производства с полуэлиптическими усиленными четырех- или пятилистовыми рессорами с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя - пневматическая с телескопическими амортизаторами и с автоматическим электронным регулированием транспортной высоты (система ECAS) с функцией принудительного повышения тягово-сцепных свойств при движении на скользких участках дорог.

На задней поперечине рамы для прицепа установлено буксировочное устройство типа «беззазорная сцепка» - Rockinger или аналог (сцепной шкворень 2 дюйма). Там же установлены выводы для присоединения двухпроводной тормозной системы и ABS прицепа, вывод для присоединения электрооборудования прицепа - 24V, 15-ти контактный. Автомобиль может работать в составе автопоезда полной массой до 40 тонн.

Импортная цистерна может эксплуатироваться при наружной температуре от минус 30ºС до плюс 50ºС и соответствует международным требованиям свидетельства АТP. Цистерна трехсекционная, имеет резервуары емкостью 5000/ 5000/ 4000 литров. Толщина стали стенок и перегородок резервуаров - 2,5-3,0 мм. Наружная (внешняя) оболочка цистерны толщиной 1,2 - 1,5 мм, с площадками обслуживания. Толщина термоизоляции всей цистерны – 100 мм, что обеспечивает теплоотдачу не более 4°С за 24 часа. Надрамник, кронштейны из оцинкованной или нержавеющей стали.

У каждого из трех резервуаров имеется двойной люк диаметром 500 мм и предохранительные клапаны. Крышки люков оснащены воздухоотводящими клапанами диаметром 2,5 дюйма от вакуумметрического и избыточного давления, они же предотвращают выливание молока во время движения и проникание загрязнений - пыли, насекомых.

В задней части автомобиля с двух сторон установлены лестницы (оцинкованные, нижняя ступень складная) с противоскользящими покрытиями и поручнями. Имеется пенал из нержавеющей стали для дополнительного шланга, плюс дополнительный шланг. Изолированный короб в корме (ящик с крышкой на газовых упорах из нержавеющей стали) для разлива с переходником. Автомобиль оборудован центральным коллектором слива DN65 для наполнения и опорожнения цистерны. Сливные трубы DN65 DIN на загрузку/выгрузку из каждой секции изолированные, в коробе. Возможна гравитационная разгрузкa (слив самотеком).

На цистерну и оборудование имеется гигиенический сертификат.