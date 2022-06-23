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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ» ПРОЙДЕТ В ИЮЛЕ В ВИТЕБСКЕ


18:17 23.06.2022

15-16 июля 2022 года в Витебске пройдет X Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы».

Как сообщает сайт ККУП «Витебский областной центр маркетинга», впервые площадкой проведения форума будет территория, созданная в целях привлечения отечественного и иностранного капитала, прогрессивной технологии и управленческого опыта – СЭЗ Витебск (улица 1-я Журжевская, 19 Г. Деловой центр «Журжевский»).

Целью юбилейного форума станет содействие адаптации субъектов предпринимательства к процессам и результатам современных международных реалий на основе анализа современных возможностей и поиска передовых технологий и построение новых моделей взаимодействия на рынке. Тема Форума – «Вопросы импортозамещения при реализации инновационных проектов».

На форуме участников ждет насыщенная программа, которая включит в себя пленарную сессию, где выступит руководство Витебской области, руководство регионов партнеров, топ-менеджмент в различных областях деятельности, 8 секционных заседаний, в том числе дискуссии, на которых спикеры представят свои решения, а также поделятся опытом.

В рамках форума будет организована биржа «Субконтрактации» по следующим темам: IT-сфера, промышленность, строительство, металлургия, пищевая отрасль, транспорт и логистика, сельское хозяйство, консалтинг, инфраструктура поддержки предпринимательства.

Участникам форума в формате офлайн/онлайн будет предложено презентовать свои регионы и компании, обсудить проблемные вопросы, обменяться мнениями в рамках панельных дискуссиях: «Импортозамещение. Вызовы. Решения», «Инвестиционные и инновационные факторы и инструменты развития экспорта», «Кластерная модель инновационного развития: проблемы и перспективы», «Свободные экономические зоны как основа повышения инновационно-инвестиционной активности хозяйствующих субъектов», «Наука. Технологии. Инновации», «Роль системы образования в инновационных разработках».

Впервые организаторы форума в целях усиления кооперации и двустороннего сотрудничества предпринимателей из разных стран, развития международных контактов и налаживания партнерских взаимоотношений и взаимоотношений в том числе и среди женщин-предпринимателей организовывают круглый стол н тему «Неформальное образование женщин предпринимателей. Субконтрактация по средствам построения коммуникаций и кооперациий».

Гости и участники форума ознакомятся с выставочными экспозициями «Кластеры - драйверы регионального развития» и выставкой районов области «Витебский экспорт-2022»; молодежными инновационными бизнес-проектами: «От идеи до успешного бизнеса»; «Инновационные перспективы развития Витебской области в промышленности, сельском хозяйстве и иных отраслях»; «Инновационные разработки и инновационная продукция предприятий Витебской области», «Инновации в образовании».
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