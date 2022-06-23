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ЭКОНОМИКА РБ
В ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР
18:12 23.06.2022
В одном из трех головных предприятий холдинга «Белорусская цементная компания» – ОАО «Красносельскстройматериалы» – поменялось руководство.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, генеральным директором назначен Владимир Киселев, возглавлявший Белорусский цементный завод в 1999-2012 годах, а с 2014-го по 2019-й работавший генеральным директором Управляющей компании холдинга «БЦК».
Трудовому коллективу нового руководителя представил заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец.
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