ЭКОНОМИКА РБ

В ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР

18:12 23.06.2022 В одном из трех головных предприятий холдинга «Белорусская цементная компания» – ОАО «Красносельскстройматериалы» – поменялось руководство. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, генеральным директором назначен Владимир Киселев, возглавлявший Белорусский цементный завод в 1999-2012 годах, а с 2014-го по 2019-й работавший генеральным директором Управляющей компании холдинга «БЦК». Трудовому коллективу нового руководителя представил заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец.