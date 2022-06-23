ЭКОНОМИКА РБ

БЖД ПРОВЕДЕТ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ

17:59 23.06.2022 Белорусская железная дорога (БЖД) 29 июня 2022 года в Минске проведет «круглый стол» с участием ведущих компаний Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе «круглого стола» планируется обсудить актуальные вопросы по выстраиванию новых транспортно-логистических схем по доставке грузов. «Круглый стол» пройдет в формате открытой дискуссии, которая даст возможность обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам транспорта и логистики в условиях изменения внешних факторов.