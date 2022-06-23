Компания «Савушкин продукт» начала производство мягкого творога «СуперКид» для детей.

Новинка производится только из двух ингредиентов: натурального молока и закваски. Творог «СуперКид» богат кальцием, не содержит добавленного сахара и других наполнителей. Стаканчики с творогом уже можно найти на полках магазинов Минска и регионов.

Творог «СуперКид» – это 100% натуральный продукт, созданный по всем канонам здорового питания. Он производится из двух ингредиентов: молока и закваски. При его изготовлении не добавляется сахар или сладкие наполнители. Весь имеющийся в нем сахар – только природного происхождения.

Новинка от «Савушкин продукт» ориентирована на детей дошкольного и школьного возраста. Творог «СуперКид» богат кальцием и другими полезными для растущего организма компонентами. В 100 грамм нового продукта содержится не менее 100 мг кальция, 8,5 грамм белков, 5 грамм жиров и 1,6 грамм углеводов.

Мягкий творог «СуперКид» выпускается в пластиковых стаканчиках с изображением супергероя бурундука на этикетке – символа торговой марки. В каждой порции содержится 100 грамм продукта (оптимальная разовая порция для ребенка). Срок годности составляет 25 дней при соблюдении температурного режима от +2 до +6 °С. Новинка уже поступила в продажу во все крупнейшие торговые сети страны.

Линейка «СуперКид» объединяет серию молочных продуктов, изготавливаемых только из природных компонентов и рассчитанных на детей от 3 лет. Помимо мягкого творога, ее ассортимент включает в себя также густые йогурты, йогурты с топпером и творожные пасты с разными вкусами.