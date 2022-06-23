ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «САВУШКИН ПРОДУКТ» ВЫПУСТИЛА ДЕТСКИЙ ТВОРОГ «СУПЕРКИД»


17:44 23.06.2022

Компания «Савушкин продукт» начала производство мягкого творога «СуперКид» для детей.

Новинка производится только из двух ингредиентов: натурального молока и закваски. Творог «СуперКид» богат кальцием, не содержит добавленного сахара и других наполнителей. Стаканчики с творогом уже можно найти на полках магазинов Минска и регионов.

Творог «СуперКид» – это 100% натуральный продукт, созданный по всем канонам здорового питания. Он производится из двух ингредиентов: молока и закваски. При его изготовлении не добавляется сахар или сладкие наполнители. Весь имеющийся в нем сахар – только природного происхождения.

Новинка от «Савушкин продукт» ориентирована на детей дошкольного и школьного возраста. Творог «СуперКид» богат кальцием и другими полезными для растущего организма компонентами. В 100 грамм нового продукта содержится не менее 100 мг кальция, 8,5 грамм белков, 5 грамм жиров и 1,6 грамм углеводов.

Мягкий творог «СуперКид» выпускается в пластиковых стаканчиках с изображением супергероя бурундука на этикетке – символа торговой марки. В каждой порции содержится 100 грамм продукта (оптимальная разовая порция для ребенка). Срок годности составляет 25 дней при соблюдении температурного режима от +2 до +6 °С. Новинка уже поступила в продажу во все крупнейшие торговые сети страны.

Линейка «СуперКид» объединяет серию молочных продуктов, изготавливаемых только из природных компонентов и рассчитанных на детей от 3 лет. Помимо мягкого творога, ее ассортимент включает в себя также густые йогурты, йогурты с топпером и творожные пасты с разными вкусами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2022
валюта курс
EUR 2.6533
USD 2.5329
RUB 4.7397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6623 +0.009
USD 2.5315 -0.0014
RUB 4.7265 -0.0132
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7000 2.7300
USD 2.5380 2.5550
RUB 3.7000 4.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0700
EUR/RUB 58.0000 73.5000
USD/RUB 54.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте