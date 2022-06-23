Застройщик «А-100 Девелопмент» показал квартиры в первом построенном доме в квартале Depo у площади Победы.

Апартаменты передадут в предчистовой отделке — в популярном формате White box. На данном этапе стоимость квартир — от 3560 долларов за «квадрат».

Первый дом в Depo под номером 6.1 по генплану начали строить в ноябре 2020 года. Здание полностью монолитное: внешние стены не заполнялись кирпичом, а полностью отливались из бетона, что редкость. Весной 2021 был готов каркас, после чего бригады трудились над коммуникациями и сложным фасадом из немецкого клинкерного кирпича. Сейчас все работы на заключительном этапе. Дом введут в эксплуатацию уже в этом году.

В 6.1 всего 21 квартира разной площади — от апартаментов с двумя спальнями на 89 «квадратов» до 222-метровых пентхаусов. Внутри — высокие потолки от 3,05 метра, панорамные окна, к каждой квартире подведен фреонопровод для кондиционеров и устроены каналы для индивидуальной вентиляции. Просторные кухни объединены с гостиными, мастер-спальни включают гардеробные и собственную ванну, предусмотрены также специальные комнаты для хранения и стирки белья.

Все квартиры в доме будут переданы с отделкой White box: застройщик взял на себя все черновые работы, разводку инженерных коммуникаций и предчистовую отделку. Все поверхности подготовили для нанесения любого декоративного покрытия: жителям останется лишь закончить работы по своему дизайну и наполнить комнаты мебелью, техникой и предметами интерьера. Стоимость квартиры с отделкой White Box на данном этапе — от 3560 долларов по курсу за квадратный метр.

«В своих проектах мы уже не в первый раз предлагаем принцип White box — золотую середину между быстрым и индивидуальным ремонтом. При таком подходе интерьер любой сложности можно реализовать в относительно малые сроки. Этап черновой отделки полностью закончен, а это значит, что декорирование стен, напольные покрытия и заказ мебели можно выполнять параллельно. Квартира с White box действительно напоминает чистую, белую «коробку», и будет хорошим вариантом для тех, кто хочет сохранить возможность индивидуализировать дизайн, и при этом не заниматься сложными и затяжными черновыми работами. Сегодня такой вариант отделки предлагаем только мы как застройщик. И опыт наших клиентов показывает, что White box позволяет сократить ремонт до 2-3 месяцев», - отметили в «А-100 Девелопмент».

В новом доме всего один подъезд, на этажах — по 2-4 квартиры. Входная группа будет встречать жителей дизайнерским лобби с лаунж-зоной. Предусмотрены здесь и помещения для колясок, уборная и отдельно «лапомойка» для мытья питомцев после прогулки.

Всего в Depo уже обрели готовый силуэт три дома. Каждый будет со своим форматом отделки. Первый дом сдается в формате White box, второй — с отделкой White box plus и инженерным пакетом, и третий — с черновой отделкой. Идея в том, чтобы все жители одного дома находились в одной ситуации и не нарушали покой друг друга шумом во время ремонта.

Фасады зданий облицованы натуральным клинкерным кирпичом немецкой мануфактуры. В подземный паркинг, расположенный под всей территорией квартала, можно будет спуститься на бесшумном лифте со своего этажа. Первая очередь паркинга будет сдана вместе с домом 6.1 уже в 2022 году.

По плану застройщика квартал Depo будет озеленен на 45%, благодаря чему благоустройство и озеленение станут одними из главных акцентов. Плавные природные формы будут удачно контрастировать с выверенной кирпичной архитектурой. В Depo посадят множество деревьев, в том числе, взрослых крупномеров, кустарников, цветов и вьющихся растений. Здесь будут уединенные пространства с беседками и скамейками, дорожки для бега и прогулок, а благодаря естественному перепаду высот появятся интересные пешеходные связи, мостики и необычный ландшафт.

Напомним, квартал Depo строят в исторической части столицы — у площади Победы. В 19-м веке на этом месте располагался конный рынок, в 20-м — трамвайное депо, которое позже стало троллейбусным. Проект квартала разработал известный архитектор Сергей Скуратов. Внутри возводят дома на 557 квартир. Весь комплекс будет стоять на стилобате, под которым разместится единый подземный паркинг с местами для зарядки электромобилей, предусмотрены отдельные кладовые помещения. Среди преимуществ комплекса — собственная инфраструктура, закрытые дворы без машин, система безопасности. Вместе с жилыми домами в Квартале Depo появятся магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб, образовательный центр и частный детский сад. В квартале также обустроят новую пешеходную улицу с искусственным прудом.