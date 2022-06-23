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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 27,7%
17:00 23.06.2022
В январе-мае 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 253 млн. рублей или 38,7% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 27,7%, или на 54,9 млн рублей в фактическом исчислении.
Рост поступлений от организаций составил 26,6%, или 45,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 34,3%, или 9,7 млн рублей.
На 1 июня 2022 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,5 тыс. плательщиков, в том числе 26,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7 тыс. – юридических лиц.
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