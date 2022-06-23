В январе-мае 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 253 млн. рублей или 38,7% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 27,7%, или на 54,9 млн рублей в фактическом исчислении.

Рост поступлений от организаций составил 26,6%, или 45,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 34,3%, или 9,7 млн рублей.

На 1 июня 2022 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,5 тыс. плательщиков, в том числе 26,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7 тыс. – юридических лиц.