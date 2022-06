Цикл учебных материалов для преподавания «зеленой химии» разработан в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, проект является первым в Беларуси по данной тематике. Авторами работ выступили профессор кафедры физической химии Татьяна Савицкая и доцент кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических технологий Ирина Кимленко.

«Зеленой химией» называют любые усовершенствования химических процессов, которые положительно влияют на состояние окружающей среды. Как отмечают авторы, сегодня необходимо обучать школьников и студентов идеям и технологиям данного направления, формировать химико-экологические компетенции, необходимые для понимания воздействия различных химических соединений и реакций на организм человека и окружающую среду. Такой подход к обучению позволит в будущем избежать экологических катастроф.

Особенностью «Цикла учебных материалов» является его направленность на три аудитории: школьники, студенты и магистранты. Состоит серия из учебных программ, презентаций лекций на платформе Educhem, видеометодических материалов и сайта «Зеленая химия». Также комплекс включает монографию Татьяны Савицкой «Биоразлагаемые композиты на основе природных полисахаридов» и учебное пособие преподавателей химического факультета БГУ Green Chemistry: Process Technology and Sustainable Development, изданное на английском и китайском языках в соавторстве с преподавателями Чжецзяньского Шужен университета (Ханчжоу, КНР). Кроме того, в его состав входит учебная программа на английском языке «Cleaner production for pharmaceutical industry» для иностранных магистрантов специальности Chemistry for Drug Substances.

Цикл внедрен в учебный процесс «Национального детского технопарка» и химического факультета БГУ. Также программа по «зеленой» химии была апробирована в Чжецзяньском Шужен университете в течение 2014-2019 годов.

В перспективе возможно использование комплекса материалов на профильных факультетах других вузов.