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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 4,3%


15:52 23.06.2022

За январь-май 2022 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 372,0 млн рублей подоходного налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2021 года составил 104,3%.

Значимость подоходного налога характеризуется его достаточно высоким удельным весом в налоговых доходах бюджета Брестской области, который за 5 месяцев текущего года составил 42,7%. И остается основным доходным источником уже на протяжении многих лет.

В структуре подоходного налога основной удельный вес занимает подоходный налог налоговых агентов с заработной платы физических лиц – свыше 94%, 4,5% приходится на подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.
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