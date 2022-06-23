За январь-май 2022 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 372,0 млн рублей подоходного налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2021 года составил 104,3%.

Значимость подоходного налога характеризуется его достаточно высоким удельным весом в налоговых доходах бюджета Брестской области, который за 5 месяцев текущего года составил 42,7%. И остается основным доходным источником уже на протяжении многих лет.

В структуре подоходного налога основной удельный вес занимает подоходный налог налоговых агентов с заработной платы физических лиц – свыше 94%, 4,5% приходится на подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.