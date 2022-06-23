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ЭКОНОМИКА РБ


САМЫМ ДОРОГИМ ДОМЕННЫМ ИМЕНЕМ ИЮНЬСКОГО АУКЦИОНА СТАЛО TALKS.BY


15:06 23.06.2022

СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud) подвело итоги завершившегося 23 июня очередного благотворительного аукциона доменных имен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, самым дорогим доменным именем нынешнего аукциона стало talks.by. Сумма ставок по нему составила 1 854 белорусских рублей.

На июньских торгах сыграли ставки по 49 доменам. Всего на аукцион было выставлено 1490 доменных имени.

Общая сумма предложенных на аукционе ставок достигла 7976 белорусских рублей.

Среди реализованных – 5 трехсимвольных доменов (544.by, umi.by, zoi.by, uzv.by, bfk.by) и 2 двухсимвольных (h2.by, 2i.by), считающихся редкостью среди доменных имен.

Участников торгов заинтересовали и кириллические домены. На аукционе 20-23 июня были выкуплены сгрядки.бел и 100нгэ.бел.

При этом больше всего лотов, по которым сыграли ставки на прошедшем аукционе, начинаются на букву «B» (brtpc.by, bfk.by, betonremont.by, belarusgid.by, belarus4gomel.by, bynft.by).

Все вырученные на торгах средства (за вычетом стандартной стоимости доменов) направляются в детские дома Беларуси на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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