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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗАМ БЕЛАРУСИ РЕКОМЕНДУЮТ АКТИВНЕЕ РАЗВИВАТЬ ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
14:33 23.06.2022
В условиях переориентации внешних рынков сбыта лесхозам необходимо активнее развивать внутреннее потребление. На этом во время видеосовещания с руководителями ГПЛХО и отдельных лесхозов акцентировало внимание руководство Минлесхоза.
Дрова, посадочный материал, мед, березовый сок, экотуризм – все это востребовано у населения, а лесхозам при должной организации работы сулит немалую прибыль.
«Сегодня время проявлять инициативу и шевелиться. К сожалению, не все руководители лесхозов это осознают. Мы подскажем и направим, если это необходимо», - отметило руководство отрасли во время совещания.
В качестве положительного примера вновь привели Копыльский опытный лесхоз. В настоящее время его руководитель уже работает над организацией второй торговой площадки и на этот раз уже для столичных жителей. Напомним, не так давно лесхоз открыл торговый павильон в Дзержинске. Благодаря открытию объекта цены в регионе, где раньше работали только частные организации, снизились в разы.
«Мы сегодня можем конкурировать с любым частником. К нам поступает немало предложений с просьбой перепродавать нашу продукцию. Но на этом должны зарабатывать мы», - поставило задачу руководство отрасли.
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