С 1 июля 2022 г. вступают в силу положения Налогового кодекса, устанавливающие обязательства по постановке на учет в налоговых органах Беларуси, исчислению и уплате НДС для иностранных организаций, иностранных индивидуальных предпринимателей, реализующих товары в рамках электронной дистанционной продажи белорусским организациям и физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), находящимся в Беларуси.

Как пишет Министерство по налогам и сборам, иностранная организация, иностранный индивидуальный предприниматель, реализующие дистанционно товары, обязаны в целях уплаты НДС встать на учет в инспекции МНС по Минску.

Требование распространяется только на те магазины, которые осуществляют продажу товаров/услуг белорусским покупателям и в течение года оборот по реализации таких товаров покупателям из Беларуси превысил сумму, эквивалентную 10 тыс. евро.

«Постановка на учет в налоговом органе указанных иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей осуществляется в электронной форме через единый портал электронных услуг (ЕПЭУ) бесплатно», - говорится в сообщении МНС.

К заявлению о постановке на учет прилагается копия выписки из торгового регистра страны места нахождения иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя или иное эквивалентное доказательство их юридического статуса в соответствии с законодательством страны их места нахождения.

Уплата НДС иностранными интернет-магазинами осуществляется ежеквартально.

Ставка налога составляет 10%, 20% в зависимости от категории товара.