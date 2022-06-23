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ЭКОНОМИКА РБ
МНС БЕЛАРУСИ НАПОМНИЛО ИНОСТРАННЫМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ О НЕОБХОДИМОСТИ СТАТЬ НА УЧЕТ
13:51 23.06.2022
С 1 июля 2022 г. вступают в силу положения Налогового кодекса, устанавливающие обязательства по постановке на учет в налоговых органах Беларуси, исчислению и уплате НДС для иностранных организаций, иностранных индивидуальных предпринимателей, реализующих товары в рамках электронной дистанционной продажи белорусским организациям и физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), находящимся в Беларуси.
Как пишет Министерство по налогам и сборам, иностранная организация, иностранный индивидуальный предприниматель, реализующие дистанционно товары, обязаны в целях уплаты НДС встать на учет в инспекции МНС по Минску.
Требование распространяется только на те магазины, которые осуществляют продажу товаров/услуг белорусским покупателям и в течение года оборот по реализации таких товаров покупателям из Беларуси превысил сумму, эквивалентную 10 тыс. евро.
«Постановка на учет в налоговом органе указанных иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей осуществляется в электронной форме через единый портал электронных услуг (ЕПЭУ) бесплатно», - говорится в сообщении МНС.
К заявлению о постановке на учет прилагается копия выписки из торгового регистра страны места нахождения иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя или иное эквивалентное доказательство их юридического статуса в соответствии с законодательством страны их места нахождения.
Уплата НДС иностранными интернет-магазинами осуществляется ежеквартально.
Ставка налога составляет 10%, 20% в зависимости от категории товара.
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