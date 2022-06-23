Восемнадцать организаций НАН Беларуси представляют более 40 разработок и технологий на I Международной выставке индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2022".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, одними из направлений научных исследований ученых НАН Беларуси являются: разработка технологий с применением электромагнитного, лазерного, инфракрасного, СВЧ, ультразвукового излучения; разработка технологий и продуктов утилизации; создание беспилотных летательных аппаратов боевого и разведывательного назначения; создание новых типов двигателей, автокомпонентов, бортовой электроники; производство средств индивидуальной бронезащиты и специальных покрытий; создание новых материалов, изготовление деталей и узлов посредством электронно-лучевой сварки; разработка для применения в криминалистике и медицине инновационных ДНК-технологий, позволяющих повысить эффективность обеспечения безопасности; разработка прорывных технологий в области обороны, общественной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций.

I Международная выставка индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2022" проходит в Минске 22-25 июня. Она проводится как комплекс конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области специальных средств, специальной техники и вооружения, а также для широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, способствующих совершенствованию технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики Республики Беларусь в сфере обеспечения национальной безопасности.