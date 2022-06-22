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ЭКОНОМИКА РБ


НОВУЮ НАЛОГОВУЮ БАЗУ В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТЯТ В 2023 ГОДУ


12:18 23.06.2022

С 2023 года в Беларуси заработает база, в которую работодатели будут должны вносить все доходы их работников. Новшество предусмотрено Налоговым кодексом Республики Беларусь, который был обновлен 1 января 2022 года. В Министерстве по налогам и сборам рассказали, зачем вводится эта система.

«На сегодня и так у нас достаточно источников, из которых мы получаем информацию. Но тем не менее есть моменты, которые мы не видим. И нам приходится у гражданина иногда уточнять. Условно говоря, мы видим у гражданина приобретение недвижимости, но не видим доходов, по базам их нет. Начинаем выяснять, а человек говорит, что получил дивиденды, что-то еще. Начинаем все это проверять, и выясняется, что мы человека зря побеспокоили, скажем так», – пояснил министр по налогам Сергей Наливайко, слова которого цитирует сайт ФПБ.

Сегодня МНС уже ведет базу данных учета доходов физлиц. В частности, у министерства есть информация по отчислениям в ФСЗН, пенсиям, пособиям, стипендиям, больничным, переводам из-за границы и кое-каким другим выплатам. Эта информация поступает для базы автоматизированной информационной системы учета доходов физлиц. Тем не менее существующая база, объясняет Сергей Наливайко, не решает всех проблем.

«Если сейчас, допустим, мы львиную долю информации получаем от фонда соцзащиты, и то, там не уровень заработной платы, а мы видим сумму отчислений в фонд заработной платы, и уже обратным счетом прикидываем, какая заработная плата. То здесь наниматель будет вносить все доходы. Тем более что у нас есть такие случаи, когда доход выплачивается в натуральной форме, он тоже будет отражаться. И те же выплаты дивидендов, еще какие-то моменты», – сказал чиновник.

Он назвал и еще одну причину для создания «супербазы» – не «дергать» законопослушных граждан.

«Поэтому тем, кто легально работает, абсолютно нечего бояться. Его это никак не затронет с точки зрения поведенческой модели. Наоборот, все его доходы, даже те, которые пока в базе не отображаются, они будут видны. Расходы мы и так видим. Это будут видны доходы. Для гражданина тут абсолютно ничего не меняется, никаких опасений не должно вызывать. Сам механизм сопоставления доходов и расходов не поменяется», - заверил Сергей Наливайко.

Еще одна обязанность появится у работодателей уже с 1 июля 2022 года. С этого дня наниматели будут подавать документы по персонифицированному учету только в электронном формате.
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